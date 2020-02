Vīrietis bez tiesībām un, iespējams, reibumā, ar automašīnu bēg no Valsts policijas

Likumsargi lika vīrietim izkāpt no automašīnas, uz ko viņš nereaģēja, tāpēc no automašīnas tika izvilkts un ievietots dienesta transportlīdzeklī. Ņemot vērā to, ka no vīrieša bija jūtama alkohola smaka, likumsargi vēlējās veikt alkohola pārbaudi, no kā vadītājs atteicās. Automašīnas ”Volvo” vadītājs, 1989.gadā dzimis vīrietis, tika nogādāts medicīnas iestādē alkohola ekspertīzes veikšanai, taču arī no tās viņš atteicās. Tāpat noskaidrots, ka vīrietim nav transportlīdzekļa vadītāja apliecības. Valsts policijā par notikušo ir sākts kriminālprocess, savukārt par nepakļaušanos Valsts policijas darbinieku likumīgām prasībām ir sākta administratīvā lietvedība.