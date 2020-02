Top iedvesma un sirsnīgas sarunas. Tikušies šā gada foruma "LĪDERE" lektori

Šogad, 15. maijā, Dailes teātra telpās nu jau trešo reizi norisināsies viens no grandiozākajiem forumiem Latvijā – sieviešu izaugsmes un iedvesmas Forums LĪDERE 2020, pulcējot vienuviet 1000, taču tiešsaistes skatītāju rindās vēl ap 100 000 skatītāju. Pasākumā uz vienas skatuves šogad kāps 20 dažādi, taču tajā pašā laikā iedvesmojoši savas jomas līderi, atklājot to, kā nebaidīties sapņot drošāk un sasniegt vairāk gan karjerā un ģimenē, gan sevis personiskajā pilnveidē.

Lai Forums LĪDERE katrai no skatītājām būtu kā vēl viena Sieviešu diena un sievišķības svētki, sniedzot tikai vispatīkamākās emocijas un atmiņas, ko atcerēties ar smaidu, tam jāsāk gatavoties laikus ar krietnu devu enerģijas, patiesu prieku un lielāko rūpību.

Vakara gaitā, klausoties Forums LĪDERE 2020 lektoru stāstos, atklājās, ka katrs no šiem līderiem ir ļoti dažāds, ar saviem piedzīvotiem izaicinājumiem, atziņām un īpašo recepti, kā sasniegt savu sapņus, mērķtiecīgi virzoties tikai uz priekšu. Katrs ar savām atšķirīgām dzīves mācībām un atziņām, kas 15. maijā tiks atklātas Latvijas aktīvajām sievietēm. Piemēram, Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības vadītāja Kristīne Saulīts uzsvēra, ka svarīgi ir runāt arī par pārmaiņu laiku sievietes dzīvē. Viņai pašai pavisam nesen dzīve atnesa kardinālas izmaiņas, sniedzot vērtīgas mācības un ļaujot saprast, ka dažkārt ir vērts uzsākt citu ceļu gan karjerā, gan ģimenē.

Uz lektoru tikšanos bija ieradusies arī aktrise un runas trenere Zane Daudziņa, kas Forumā LĪDERE 2020 vēlas akcentēt to, ka ir svarīgi nebaidīties no darba. Pašai Zanei darbs rada sparu un enerģiju, un tieši liels uzcītīgums ir palīdzējis sasniegt mērķus. “Man ir daudz mazu pakāpienu, kas man ir palīdzējuši darīt to, ko es daru tagad”, uzsver aktrise.