Mūsu senči Āfrikā krustojušies ar kādu noslēpumainu un izmirušu cilvēku sugu

Aptuveni sešiem miljardiem cilvēku uz Zemes, kuru senči nav no Āfrikas, 1 līdz 2 procenti genoma ir mantoti no mūsu tuvākajiem, bet nu jau izmirušajiem radiniekiem neandertāliešiem. Savukārt austrumu aziāti un okeānieši ir mantojuši arī nelielu daļu genoma no denisoviešiem – tuviem saprātīgā cilvēka (Homo sapiens) radiniekiem.