Eichmanis norāda, ka, visticamāk, jā. Viņš atgādina, ka pirms dažām dienām ir ticis iesniegts diplomātiskais demaršs Dānijai, lai aicinātu šīs valsts vēstnieku uz pārrunām. «Kā jūs zināt, demaršs ir oficiāla apsūdzība jeb sūdzība par to, kā tā valsts rīkojās,» saka Eichmanis. Šajā kontekstā jāatceras, ka tiesas process ir neatkarīgs no politiskās ietekmes un parasti Ārlietu ministrijas demaršus par šādiem jautājumiem nesniedz. Fakts, ka Latvija to ir darījusi, nozīmē, ka šim jautājumam ir tikusi pievērsta pietiekami liela uzmanība, norāda atvaļinātais diplomāts.

Savukārt, atbildot uz jautājumu par to, vai Latvijai vajadzēja aktīvāk iestāties par Kristīnes Misānes tiesībām brīdī, kad Dānija viņu piedāvāja izdošanai, Miļūna saka, ka Latvijas Ģenerālprokuratūra jau ir paudusi skaidru viedokli, ka tā nevarēja pārņemt šo lietu, jo Latvijā tas ir mazāk smags noziegums un sods par to nav tik liels. Pašā sākuma stadijā valsts nevar apzināties, kādas varētu būt potenciālās aizskartās intereses Latvijas pilsonim. «Šajā gadījumā es teiktu, ka Kristīnei Misānei, jūtot, ka rodas kādas apsūdzības tādā valstī kā Dienvidāfrika, būtu jāvēršas pie savas pilsonības valsts – Latvijas. Latvija vienmēr īstenos savu pilsoņu diplomātisko aizsardzību un arī konsulāro aizsardzību tur, kur tas ir vajadzīgs,» apgalvo starptautisko tiesību eksperte.

Miļūna uzsver, ka no starptautisko tiesību viedokļa viss balstās uz piekrišanas teoriju – valstis uzņemas un piekrīt darīt tikai to, kam otra valsts ir piekritusi. «Mēs nevaram kādai citai suverēnai valstij prasīt konkrētas darbības, kas nav pieļaujamas starptautiskajās tiesībās.

Eichmanis norāda, ka konsulārā lēmumu pieņemšana ir atdalīta no politiskās lēmumu pieņemšanas. Latvijas vēstniecībās ārvalstīs konsulārie darbinieki pieņem lēmumus, kuri nav sasaistīti ar šīs vēstniecības politisko pārstāvniecību. «Vēstnieks nevar aiziet pie konsulārā darbinieka un pateikt – izsniedz, neizsniedz, dari to un dari to. Ja viņš to mēģinātu darīt, tad konsulārais darbinieks pateiktu – piedod, bet es pieņemšu šo lēmumu neatkarīgi no jums,» saka atvaļinātais diplomāts. Šāda atdalīšanas prakse tiek piekopta visā pasaulē.