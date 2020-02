Guntars Račs aicina nespekulēt ar vārdu salikumu "tautas balsojums"

"Skatos, ka pēdējā laikā dažādu konkursu un pasākumu organizatoriem iepaticies uzsvērt, ka rezultātus nosaka "tautas balsojums". Viens no spilgtākajiem bija "Supernova", kur finālā "visu noteica tikai skatītāji". Es tā padomāju... Patiešām? Tikai daļēji, jo skatītājiem jau bija iespēja izvēlēties tikai no tiem deviņiem žūrijas jau iepriekš atlasītajiem dalībniekiem. Vēl 115 iesniegtās dziesmas tā arī palika skatītāju nenovērtētas," raksta Račs.

Viņš piebilst, ka arī "Supernovas" tiešraidē ar savu viedokli dalījās žūrija, tādējādi ietekmējot skatītāju. "Mazliet kaitina vēlme uzsvērt, ka "visu noteica skatītājs", it īpaši redzot, ka pat finālā katram iznācienam sekoja žūrijas vērtējums, kas nevar neietekmēt daļas skatītāju lēmumu," viņš raksta.

"Sekojoši, tautai ir stipri limitētas iespējas balsot par to, kas katram patiešām sirdī tuvs, jo izvēle ir nolikta uz paplātes. Un tas nekas, ja tu to izrādi pat neesi redzējis vai grāmatu lasījis, vai pat neesi zinājis līdz šim, ka tāda eksistē. Tas būs "tautas balsojums", un pasākumā tā arī to pasludinās. Āmen!" rezumē Račs.