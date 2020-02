ASV Senāts ierobežo Trampa militārās pilnvaras

Neskatoties uz to, ka republikāņu kontrolētais Senāts vēl pagājušajā nedēļā attaisnoja Trampu impīčmenta procesā, tagad astoņi senatori no republikāņu partijas ignorēja partijas vadības norādes un pievienojās demokrātiem, lai pieņemtu rezolūciju, kas aizliedz militārus pasākumus pret Irānu, ja par to nav balsojis Kongress.