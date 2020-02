Nākotnes māja: ko pagājušā gadsimta vidū prognozēja mājokļos nākotnē

Laikā, kad vārds "ilgtspējība" bija neizprotams termins, cilvēki svēti ticēja, ka nākotnes materiāls būs plastmasa, no kuras būs veidotas ne tikai mēbeles, bet pat visa mājas fasāde. Šo uzskatu lieliski reprezentē Disnejlendā izvietotā instalācija "Nākotnes māja" vai "Rītdienas mājoklis", kas apmeklētājus priecēja no 1957. līdz 1967. gadam. Šī instalācija prognozēja, kāda varētu būt vidusslāņa privātmāja.

Jāteic, ka vienu niansi tā laika iedzīvotāji uzminēja galīgi šķērsām. Tolaik bija sācies plastmasas uzvaras gājiens - šis inovatīvais materiāls bija ārkārtīgi populārs un izmantots teju it visur. Disnejlendas mājas fasāde bija veidota no plastmasas korpusa, norādot, ka šāda tipa ēkas būs nākotnes standarta privātmāju arhitektūra.

FOTO: Ekrānuzņēmums no Youtube video

Nākotnes māja bija veidota gluži vai krusta formā, plastmasas fasāde vienlaikus kalpoja kā jumts, bet sānu malās bija ierīkoti lieli logi - šo dizainu nākotnes pasaulē interpretēja 1962. gada multfilmas "Džetsoni" radītāji. Mēbeles un pat vannasistabas iekārtas, piemēram, izlietnes, bija veidotas no plastmasas, taču dizaina kontekstā tā laika prognozes savā ziņā ir uzminētas pareizi - interjeru veidoja modernas, gludas mēbeles bez izteiktiem dekoratīvajiem elementiem.

FOTO: Ekrānuzņēmums no Youtube video

Kas attiecas uz ierīcēm un tehnoloģijām - daži priekšmeti no nākotnes mājas instalācijas patiešām ir kļuvuši par mūsdienu realitāti. Tā ir trauku mašīna; apgaismojuma regulators; saldētava, kas atdalīta no ledusskapja vēsās zonas; termostats; ar tvaiku mazgājama slota; putekļusūcējs; domofons ar video zvana funkciju; elektriskās zobu birstes; bārdas skuvekļi un citas tehnoloģijas.

Kad instalāciju slēdza, to bija nolemts nojaukt, taču šis process noritēja visai komiski. Cieto plastmasas fasādi, kā izrādās, nevarēja nojaukt ar demontāžas bumbu - graujot ēku, milzu metāla bumba vienkārši atleca kā kaučuka bumbiņa pret grīdu. Pēcāk būvnieki izmēģināja dedzināšanas metodi, zāģēšanu un mājas demontāžu ar veseriem. Beigu beigās ēku sazāģēja sīkākās daļās, griežot to ar milzīgām ķēdēm. Plastmasas fasāde bija tik izturīga, ka, demontējot māju, tās plastmasas korpuss noplīsa nost no betona pamatiem.