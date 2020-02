Eiropas slepenais nākotnes pasažieru lidmašīnas projekts ar rūpēm par vidi

Pēc vairākus gadus ilgušiem slepeniem testiem, “Airbus” šonedēļ pirmo reizi plašākai sabiedrībai prezentēja jaunās lidmašīnas prototipu. Tas no pašreizējiem lidmašīnu modeļiem atšķiras ar to, ka lidmašīnas spārni saplūst ar fizelāžu.

Šonedēļ Singapūrā notikušajā aviācijas izstādē “Singapore Air Show 2020” tika prezentēts prototipa MAVERIC (Model Aircraft for Validation and Experimentation of Robust Innovative Controls) mēroga modelis.