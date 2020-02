Stoltenbergs: NATO varētu pārņemt kurdu spēku apmācību Irākā

"Mēs tagad lemsim par to, kā palielināt NATO klātbūtni, un varbūt mēs arī pārņemsim dažas no aktivitātēm, dažas no mācību aktivitātēm, kuras koalīcijas ietvaros pašlaik nodrošina NATO sabiedrotie," sacīja Stoltenbergs.