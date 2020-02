OECD: Darbaspējas vecumā esošo iedzīvotāju skaits Latvijā līdz 2060.gadam saruks par 40%

OECD savā pētījumā kā darbspējīgu apskatījis iedzīvotāju grupu 20 līdz 64 gadu vecumā. Tomēr atbilstošai Latvijas likumdošanai par darbspējīgiem tiek uzskatīti iedzīvotāji no 15 gadu vecuma līdz pensijas vecuma sasniegšanai. Šogad pensionēšanās vecums Latvijā 63 gadi un deviņi mēneši un turpmākos gadus tas tiks palielināts, līdz 2025.gadā sasniegs 65 gadus.

Raugoties uz iedzīvotāju pārticības līmeni, OECD pētījumā secināts, ka to iedzīvotāju vidū, kuru vecums pārsniedz 65 gadus, 32,7% ir uz nabadzības sliekšņa, proti, viņu ienākumi ir zem 50% no iedzīvotāju ienākumu mediānas. Statistika liecina, ka iedzīvotāji, kuru vecums pārsniedz 75 gadus, biežāk nonāk nabadzībā. Šo iedzīvotāju vidū 40,8% gadījumos ienākumi ir zem augstākajiem 50% no kopējās iedzīvotāju ienākumu mediānas.