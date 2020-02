Nikolass Bertāns Omānas drifta čempionātā izcīna augsto otro vietu

Ceturtdienas rītā tika aizvadīti pirmie treniņbraucieni. Jaunā trases konfigurācija atšķīrās no pirmā posma konfigurācijas. Ar trasi Nikolass aprada ātri un atzina, ka trase ir ļoti tehniska un sarežģīta. Kvalifikācijas pirmajā braucienā Bertāns ieguva 85 punktus, bet otrajā braucienā 89,70 punktus, ierindojoties starp 43 dalībniekiem augstajā piektajā vietā.

Piektdienas rītā jaunais sportists aizvadīja tandēmu treniņus, kuriem sekoja svarīgākā sacensību sadaļa - tandēmi TOP32. Tandēmu pirmajā braucienā Nikolass cīņā devās pret Ahmadu Hamčo no Sīrijas. Pretinieks bija gana spēcīgs, bet Nikolass, uzrādot gan labu sekojošo, gan vadošo braucienu, iekļuva TOP16.

TOP8 pretinieks bija Ali Baluši no Omānas, šajā cīņā Nikolass parādīja ievērojami labāku rezultātu, iekļūstot TOP4. TOP4 Nikolass sacentās ar vienu no labākajiem Kuveitas drifteriem, Ali Makšīdu. Ali piedalījās arī 2019. gada FIA Motorsporta spēlēs, pārstāvot savu valsti. Pret Ali cīņa bija ļoti sīva un cieša, bet, sākot no iemetiena vadošajā braucienā, viņš nespēja pierādīt savu konkurētspēju. Latviešu sportists bija apradīs ar trasi, un tas deva uzvaru un iespēju braukt fināla braucienos.