Kas izraisa ģībšanu un kā no tās izvairīties?

Ģībšana ir īslaicīgs samaņas zudums, kas var ilgt no dažām sekundēm līdz pat vairākām minūtēm. To izraisa strauja asiņu aizplūšana no smadzenēm, kā rezultātā galvas smadzeņu noteiktas struktūras nesaņem pietiekami daudz skābekļa. Visbiežāk ģībst pusaudži un jaunieši, kuru nervu sistēma vēl nav nostabilizējusies – tā laikus nespēj reaģēt uz apkārtējiem kairinātājiem. Tāpat biežāk ģībst cilvēki ar zemu hemoglobīna līmeni un pazeminātu asinsspiedienu. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš, ja ģībst gados vecāks cilvēks, jo tas varētu liecināt par nopietnākām saslimšanām.