Sesks arī pēc Zviedrijas rallija otrās dienas ir otrajā pozīcijā

Dienu iepriekš Seska ekipāža līderim zaudēja vien 23 sekundes, bet no trešās pozīcijas bija izdevies atrauties par 10,1 sekundi.

Kopējā ieskaitē līderis ir brits Elfis Evanss ("Toyota"), 17,2 sekundes iepaliek pērnā gada čempions Ots Tenaks no Igaunijas ("Hyundai"), bet pirmo trijnieku noslēdz francūzis Sebastjans Ožjē ("Toyota"), līderim zaudēdams 28,8 sekundes. Viņš pozīciju zemāk nostūmis Latvijas divkārtējo čempionu Kalli Rovaperi no Somijas ("Toyota"), kurš pa pussekundi iepaliek no Ožjē.