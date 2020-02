Mirušo skaits koronavīrusa uzliesmojumā Ķīnā pārsniedz 1600

Līdz ar to visā Ķīnā "Covid-19" uzliesmojumā tagad reģistrēti 1665 mirušie, kā arī apstiprināti 68 500 inficēšanās gadījumi ar jauno koronavīrusu.

Jau vēstīts, ka Francija sestdien paziņoja par pirmo nāves gadījumu no jaunā koronavīrusa "Covid-19" Eiropā. No vīrusa izraisītas plaušu infekcijas miris 80 gadus vecs tūrists no Ķīnas Hubei provinces, kas Francijā ieradies 16. janvārī un hospitalizēts 25.janvārī.