Pūļa finansēšanas platformas – faktiski neuzraudzītas; kriminālprocesi arī Latvijā

Pūļa finansēšana platformās interneta vidē satiekas tie, kas vēlas finansējumu saviem projektiem, ar tiem, kas gatavi tos finansēt, cerot uz procentiem. Igaunija, kas allaž lepojusies ar saviem digitālajiem risinājumiem, arī šo uzsvērusi, kā vienu no saviem īpašajiem pakalpojumiem. Tur platformas ir salīdzinoši vienkārši reģistrēt, un to izmantojuši arī Latvijas iedzīvotāji. Tā ar adresi Igaunijas galvaspilsētā Tallinā, bet izpildītājiem Latvijā strādāja gan “Kuetzal” un “Envestio”, gan joprojām strādā, piemēram, “Monethera”, “Wisefund” un “Crowdestor”.

Aktīvisti, veicot savu izpēti, bija atklājuši, ka vairāki projekti, kuros aicina investēt, ir vismaz aizdomīgi. Viens no tiem - “Alborg Petrol”. Latvija reģistrēta degvielas kompānija, kurai “Kuetzal” it kā nodrošinājis 850 000 eiro aizdevumu. Finanšu rādītāji par darbības vērienu neliecina un, kā pārliecinājās Latvijas Televīzija, arī norādītajā adresē – vienā no Mūkusalas biroju ēkām - to atrast nevar.