Policija vērtē Rīgas būvvaldes akceptu daudzdzīvokļu namam dzelzceļa aizsargjoslā

Publiski par situāciju, kādā ir nonākuši, pagājušajā vasarā sāka runāt vairāki mājas iedzīvotāji. LTV7 ziņām viņi stāstīja, kā nopirkuši no SIA “Invest PR” dzīvokļus, bet, kad gribējuši pirkumu nostiprināt Zemesgrāmatā, atklājies, ka to nevar izdarīt. Iemesls: nav saņemta zemes īpašnieka – Latvijas valsts Satiksmes ministrijas personā – atļauja. “Invest PR” īpašnieks Leonīds Silionovs esot solījis, ka vēlāk viss būs kārtībā un zemesgrāmatā dzīvokļus varēšot ierakstīt, tomēr tas tā arī nenotika, bet naudu no viņa atgūt arī neizdodoties. Tāpēc iedzīvotāji solīja vērsties policijā.

“De facto” noskaidroja, ka viņi to patiešām izdarīja. Valsts policijā apliecināja, ka pērn oktobrī uzsākts kriminālprocess par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, tomēr izmeklēšanas interesēs plašākus komentārus nesniedz. Taču “De facto” zināms, ka policija ir gan iztaujājusi Rencēnu ielas nama iedzīvotājus, gan pieprasījusi dokumentus dažādās Rīgas pašvaldības iestādēs.

Piemēram, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam (RD PAD) prasīts, uz kādu dokumentu pamata dzelzceļa aizsargjoslas teritorijai šai adresē saskaņota tieši tāda konfigurācija. RD PAD Lokālplānojumu nodaļas vadītāja Zinta Miķelsone par to stāsta: “Tas ir 2012.gads, astoņi gadi atpakaļ. Papētot šo situāciju, secinājām, ka tajā laikā izstrādājot šos apgrūtinājuma plānus, nāca zemes kadastrālās uzmērīšanas lieta klāt, kurā nāk iekšā arī visi skaņojumi. (..) Šinī gadījumā “Latvijas Dzelzceļš” ir skaņojis šādu aizsargjoslu, un apgrūtinājuma plānā šāda aizsargjosla ir saskaņota no departamenta puses. Tālāk par to, uz kāda pamata ir atļauta būvniecība aizsargjoslā vai kaut ko tamlīdzīgu, es nevarēšu nokomentēt neko.”

RD Pilsētas attīstības departamentā “De facto” apliecināja – zemesgabals apkārt Rencēnu ielā uzbūvētajai dzīvokļu mājai atbilstoši dažādiem Rīgas teritorijas plāniem atradies vispirms tehniskās apbūves teritorijā, vēlāk – jauktas apbūves teritorijā ar ražošanas funkciju. Jebkurā gadījumā dzīvojamā māja kā teritorijas izmantošanas veids ne iepriekš, ne tagad tur nav atļauta.

To uzsver arī “Latvijas Dzelzceļš” (LDz). “Pēc LDz piederošas ēkas pārdošanas izsolē tika noslēgts zemes nomas līgums ēkas apsaimniekošanas vajadzībām, un LDz nekad nav saskaņojis dzīvojamās mājas būvniecību uz iznomātās zemes, bet gan tikai esošās ēkas renovācijas projektu un ražošanas ēkas būvniecību. Savukārt par to, ka ir uzbūvēta dzīvojamā ēka, uzzinājām, kad pie mums sāka vērsties dzīvokļu īpašnieki, kuri vēlējušies nostiprināt savas īpašumtiesības Zemesgrāmatā,” atklāj LDz mediju attiecību vadītāja Ella Pētermane. “Tad arī pārbaudot Rīgas būvvaldē esošos dokumentus, noskaidrojās, ka nomnieka pārstāvis ir bez LDz ziņas veicis labojumus dokumentos, ražošanas ēku pārsaucot par dzīvojamo māju, ko Rīgas pilsētas būvvalde arī pieņēmusi ekspluatācijā, kaut to liedz likums, jo ēka atrodas dzelzceļa nodalījuma joslā.”