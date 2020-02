Rituāli pašsajūtas un veselības uzlabošanai

Pievēršanās kādam hobijam palīdz mazināt stresu, uzlabo garastāvokli, attīsta kognitīvās spējas, kā arī stiprina imunitāti, jo organisma spējas cīnīties ar saslimšanām ir cieši saistītas ar psihisko un emocionālo stāvokli. Vaļasprieks ļauj atslēgties no darba un ar to saistītajām problēmām. Lai vaļasprieku attīstītu ilgtermiņā un nenoliktu to malā, vēlams iesaistīt arī ģimeni un draugus.

Papildus, atkarībā no vecuma ieteicams veikt citas padziļinātās profilaktiskās pārbaudes – holesterīna un cukura līmeņa noteikšana asinīs, redzes pārbaudi un citas pārbaudes, kurām norīkojis ģimenes ārsts. “Svarīgi arī neaizmirst par valsts piedāvātajiem bezmaksas vēža skrīningiem – dzemdes kakla vēža diagnostika vienreiz trīs gados vecumā no 25 līdz 70 gadiem, slēpto asiņu izmeklējums sievietēm un vīriešiem no 50 gadiem vienreiz gadā un mamogrāfiju sievietēm no 50 līdz 69 gadiem, kas jāveic vienu reizi divos gados,” atgādina farmaceite Anna Kivleniece.