ASV albumu topa 1. vietā atgriežas reperis Rodijs Ričs

21 gadu vecā Riča, īstajā vārdā Rodrika Mūra (Rodrick Moore) albums "Please Excuse Me for Being Antisocial" ar 79 000 pārdotām kopijām izrādījās nedēļas komerciāli veiksmīgākais ieraksts. Pirmo reizi albums 1. vietā ierindojās vēl pagājušā gada decembrī.

Video: Roddy Ricch un Gunna "Start Wit Me".

2. vietā topa ilgdzīvotājs - Post Malone ar "Hollywood’s Bleeding". Savukārt Eminema pārsteiguma albumus numur 3.

7. februārī dienas gaismu ieraudzīja amerikāņu poppanka grupas "Green Day" trīspadsmitais studijas albums "Father Of All…". Nedēļas griezumā tas spējis pārdot 48 000 vienību, ierindojoties tikai 4. vietā.

"Green Day" FOTO: publicitātes

Šis ir grupas visīsākais no visiem albumiem; ziņojums, ko grupa ir vēlējusies nodot saviem faniem, iekļauts 26 minūtēs un 12 sekundēs.

Noklausies albumu.

Vienai no albuma dziesmām “Meet Me on the Roof” tapis arī videoklips, kurā piedalās aktieris Gatens Matarazo (Gaten Matarazzo) no seriāla “Stranger Things”.

Video: “Meet Me on the Roof”.

Līdz ar jaunā albuma izdošanu “Green Day” dosies pasaules koncertu turnejā un, sākot ar 27. maiju, Helsinkos sāksies viņu koncerti Eiropā. Vairāk informācijas un visu koncertu datumi pieejami grupas mājaslapā.

Jaunais albums seko 2016. gada ierakstam "Revolution Radio" («Revolūcijas radio»).