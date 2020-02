Nemiro: Kariņa valdībā jūtama "zināma saļodzīšanās"

Pēc Bordāna vēršanās pret Nemiro premjers nekādi neesot komentējis tieslietu ministra prasību par kolēģa demisiju. "Es domāju, neviens to nopietni neuztvēra. Ja man demisiju pieprasītu tas, kurš man likumā to var pieprasīt, tas būtu viens, bet, ja kāds to ir izdarījis apsaukājoties, reaģēt uz tādu formu ir paļauties spekulācijām." "Kāds ir pieprasījis kāda ministra demisiju - vai tajā pašā laikā valdība varētu labāk strādāt bez demisijas pieprasītāja vai bez attiecīgā ministra? Neviens jau nav neaizstājams. Līdz ar to valdības ietvarā ir dažādas rokādes iespējamas," izteicies Nemiro, " es neredzu, ka kāds ir iecementēts."