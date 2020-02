Rīgā uzstāsies britu duets "Oh Wonder"

Grupa Latvijā viesojās 2016. gadā, uzstājoties festivālā "Positivus". Savu jauno, trešo albumu "No One Else Can Wear Your Crown" duets izdeva 2020. gada 7. februārī un līdz ar albuma iznākšanu, grupa ir izsludinājusi pasaules koncertturneju, kuras laikā tā uzstāsies Rīgā.

Koncerta organizatori pavēstīja, ka albums "No One Else Can Wear Your Crown" ir tapis kā svarīgs vēstījums pa sevis pieņemšanu un pilnveidošanu. Albuma pirmo singlu "Hallelujah" duets veltījis ikvienam, kam kādreiz dzīvē pietrūcis atbalsta. "Grupas pirmsākumos neviens no apkārtējiem neticēja, ka mēs varam ko sasniegt. To vien dzirdējām, ka nekas mums neizdosies, ka nekad negūsim panākumus, ka neesam pietiekami labi. Tomēr mēs apņēmāmies iet uz priekšu, neuztraucoties par to, ko cilvēki par mums domā, daudz strādāt, sekot sapnim un izmēģināt visu iespējamo. Un šis izaicinājums attaisnoja sevi," norādījusi grupas dalībniece Džozefīne Vandera Gučta.

"Oh Wonder" ir alternatīvās popmūzikas duets, ko dibinājuši londonieši Entonijs Vests un Vandera Gučta. Viņi pazīst viens otru jau desmit gadus, astoņus no tiem viņi ir pāris, un sešus spēlē kopā "Oh Wonder".