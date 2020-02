Šogad Latvijā notiks tikai viens rallijs

Ņemot vērā Latvijas ziemas mēnešiem neraksturīgi siltos laika apstākļus, kas izraisījis gada sākumā paredzēto Latvijas rallija čempionāta posmu "Rally Alūksne" un "Rallijs Sarma" atcelšanu, šogad vienīgais Latvijā sarīkotais nacionālā čempionāta posms būs arī FIA Eiropas rallija čempionāta kalendārā iekļautais "Rally Liepāja", kura norise paredzēta no 29. līdz 31.maijam un kura maršruts stiepsies no Talsiem līdz Liepājai.

Pārējie trīs Latvijas rallija čempionāta posmi notiks no 24. līdz 26.jūlijam Igaunijā, no 14. līdz 15.augustam Lietuvā un no 28. līdz 29.augustam Igaunijā.