Igaunijā augstākā izglītība valsts valodā - bez maksas; pieejama visiem

Datorzinātnes arī Igaunijā ir viena no prioritārajām jomām, ko valsts vēlētos, lai jaunieši izvēlas vairāk. "Ja tev nav pati turīgākā ģimene, tu tik un tā vari iegūt augstāko izglītību un mācīties to, ko vēlies, " raidījumam sacīja Marija, piebilstot ,ka pie tā pierasts un daudzi vairs to īsti nenovērtē.