Eglītis pagaidām neplāno tiesāties par disciplinārlietas ierosināšanu

"Lēmuma galīgo stāšanās spēkā periodu pagarināja, tas, ka negatīva lēmuma pieņemšanas rezultātā stacija, visticamāk, pārtrauktu darbu, bet tā sniedza apkures pakalpojumus iedzīvotājiem. Līdz ar to mēs tomēr bijām spiesti uzklausīt gan pašvaldību, gan izvērtēt Zemkopības ministrijas viedokli pirms galīgā lēmuma pieņemšanas. Es teiktu, ka galīgā lēmuma paildzināšana bija objektīvu apstākļu dēļ," teica Eglītis.

Tāpat viņš atzīmēja, ka ekonomikas ministra 5.februāra lēmums uz disciplinārlietas pārbaudes laiku viņu atstādināt no amata par iespējamiem pārkāpumiem OIK uzraudzībā tika pieņemts pusstundu pirms "Latvenergo" akcionāru sapulces, kurā bija plānots lemt par kompānijas jauno padomi.

"Lēmums tika pieņemts nedaudz sasteigti, jo ministra birojs bija kaut kā palaidis garām faktu, ka 5.februārī ir ieplānota šī sēde. Viņi par to uzzināja vien 5.februārī no rīta, un tā bija attiecīgi strauja reakcija," pauda Eglītis, piebilstot, ka attiecīgā disciplinārlieta "ir matu skaldīšana un niekošanās". Tāpat Eglītis minēja, ka otrdien varētu pabeigt rakstīt paskaidrojumu un to iesniegt.