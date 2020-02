Latvietis neatnāca nevienā no nedēļas dienām un ieradās svētdien pie Dieva. Noņēmis cepuri, latvietis lūdza, lai Dieviņš viņam arī kādu zemes gabaliņu iedod. Dievs saka, ka šim viss izdalīts, kamdēļ nenāca nedēļas laikā, kad visiem dalīja, uz ko Latvietis atbildēja – visu nedēļu strādāju – zemi aru, zirgus kopu, bērnus auklēju – tagad tik brīva vaļa bija atnākt.

Nezinu, vai tas nāk ar gadiem, vai no ikdienas skrējiena noguruma, bet pienāk brīdis, kad apsīkst iedvesma, un aizvien biežāk sev uzdodu jautājumu par savām saknēm, piederību, bet tāda likumsakarību un ritu/rituālu kontekstā, kurus intuitīvi it kā jūti, bet racionāli nevari izskaidrot un tādēļ vairies, nepieņem. Iepriekš daudz ceļojot un pirms pāris gadiem pirmoreiz nokļūstot īsta latviskās pirts rituālā, man radās doma/hipotēze, ka arī katra cilvēka individuālā laime kaut kādā līmenī ir saistīta ar etnisko, tautisko pasaules uztveri un izpratni.

Kā stāsta Irēna, savu “latvietības” ceļu uzsākusi pašiniciatīvas vadīta, mēģinot izprast pašu “latvietības” konceptu, ko Irēna pēta jau vairākus desmitus gadu, salīdzinājumā arī ar citu tautu vēsturi, filozofiju un kalendāru kā pasaules uzbūves modeli. Irēnas meita Agnija savukārt atklāja, ka viņai šis ceļš sācies skolas laikā, kad tika mācītas daudzu citu tautu filozofijas un dzīvesziņas, bet maz laika veltīts latviskajai pasauluztverei. Tāpat Agnijai, vienā no pirmajām reizēm nonākot baznīcā, nav bijis skaidrs, kādēļ “cilvēks ir jau piedzimis grēcīgs”, un kādēļ tam “jākalpo Dievam”.

Kā skaidro Irēna Saprovska, apzīmējums “kalendārs” pie mums nonācis no romiešiem, kam gads lineārā izteiksmē bija svarīgs, jo esot bijis jāievāc nodokļi, taču lineārais laiks neatbilst senlatviešu tradīcijai, kurā laiks ir bijis ciklisks.

Latviešu dzīve, sekojot Saules kalendāram, ietver sevī gan pasaules laišanas mistēriju/mīkalu (mīklu), gadskārtas un gadu, kā arī atspoguļo cilvēka mūžu un vienu dienu viņa mūžā. Katru gadu latvieši, kas dzīvo pēc Saules kalendāra, veic dažādus rituālus, kas palīdz tiem sinhronizēties ar Visuma ciklu, īpašās svinamajās reizēs atbrīvojoties no gada laikā uzkrātajām negācijām un ziedojot ugunij (vainagu dedzināšana vasaras saulgriežos, bluķa vilkšana – ziemas saulgriežos).

“Esam tikai ceļa sākumā un nav jādomā, ka vienā mirklī varēsim sakārtot to, ko gadu simtiem ir grāvuši un turpina to darīt’’ - tā Irēna Saprovska.

Lai gan nevar nepiekrist, ka tautas, kas vēl aizvien pieturas savām senajām tradīcijām, kaut kādā ziņā dzīvo daudz harmoniskāku dzīvi (tieši sasaistes ar dabu un apziņas līmeņa celšanas izpratnē), nav viennozīmīgas atbildes, kā to iespējams integrēt mūsdienu pasaulē, kur mēs vairs nedzīvojam viensētās, un kur bez sekošanas lineārajam laikam principā “izkrītam no aprites”. Šis gads man pašai eksperimentālā kārtā paies, sekojot Saules laikritim, tāpēc secināt par sinhronizāciju un “Dieva padomu” ienākšanas vērtību praktiskajā dzīvē vēl ir pāragri.

Kādreiz pirts ir bijusi galvenā latviešu svētnīca - tajā sākusies dzīve, bērnam pasaulē ienākot, un arī beigusies – no turienes tika izvadīti Tajā saulē aizgājušie.

Psihiatrs, psihoterapeits un pirtnieks Juris Batņa stāsta, ka pirti iemīlējis jau bērnībā – Juris nāk no Latgales, no Dagdas apkaimes, kur viņa radi ir dzīvojuši jau kopš 9. gadsimta. Bērnības mīļākās atmiņas pirtniekam saistās tieši ar pirtī iešanu, kas ticis darīts kopā ar visu ģimeni.

Juris vada pirts skolu jau 10 gadus, bet rituālus – jau kopš 1993. gada. Caur pirti iepazinies arī ar savu sievu Aelitu, veicot viņai pirts rituālu. Satiekot Aelitu, Juris vairāk sācis interesēties tieši par dainu vibrāciju un to ietekmi uz pirts procesu. Dainām, tāpat kā spēka zīmēm, piemīt sevišķs spēks, ko tām piešķir noteiktais taktsmērs un simbolisms.

“Vārds pirtī, kad met garu, izmainītā apziņas stāvoklī iedarbojas īpaši spēcīgi. Mūsu senči to zināja, radot dainas – senāko un bagātīgāko garamantu krājumu pasaulē.” [4]

Tiešām, ja iedziļinās un papēta dainas, te var atrast gan pasaules uzbūves skaidrojumu, gan cilvēka tikumiskai dzīvei nepieciešamās atziņas, gan informāciju par to, kā dzīvot saskaņā ar dabas ritu un sevi pašu.

Kā atzīst speciālisti, latviešu dainām ir līdz par 16 informatīvajiem līmeņiem, un pētnieks Antons Rupainis savos darbos min, ka to aptuvenais vecums varētu būt ap 60 000 gadu [5]. Tieši dainu senā vēsture un fakts, ka cilvēka sākotnējā runa balstījusies uz patskaņiem ir par pamatu daudzu latviskās dzīvesziņas kopēju uzskatam, ka tieši baltu tautu kultūra ir bijusi vissenākā, pirms-Bābeliskā, kam joprojām var atrast daļējus pierādījumus, pētot senos tekstus un avotus (I. Valerjans “Sanskrita-latgaļu-latviešu salīdzinošā vārdnīca”), tāpēc latviešu tautas kā “saules tautas” uzdevums, sekojot šim uzskatam, ir nevis “cīnīties ar tumsu, bet iedegt gaismu”.

Lai gan nevar ar simtprocentīgu pārliecību spriest vai izteikt apgalvojumus par kādu konkrētu pirmtautu, pirmvalodu vai pirmkultūru, šai latviešu tautas - augstas garīgā apziņas līmeņa tautas – būtībai tomēr ir vēlme ticēt, redzot to, kā dzīvo cilvēki, sekojot senču atstātajām garamantām. Arī pirmā pirts pieredze, kad pēc pirmajiem pieskārieniem pleciem un pēdām, Jurim bija skaidrs, kas ir līmeņi, ar kuriem man jāstrādā – nespēja piedot vecākiem par laika trūkumu bērnībā un augstā paškritika – paliks man atmiņā ar mācību, ka, analizējot problēmas, ir jāspēj koncentrēt uzmanība uz to pirmatnējo iemeslu. Nezinu gan, cik ikdienas apziņas stāvoklī gan būtu iespējams atgriezties agrākajā savas bērnības atmiņā, samīļot mammu, samīļot tēvu, pateikt paldies, un galvenais – samīļot sevi, bet tā noteikti ir viena no latvieša labjūtu koda sastāvdaļām, ko es turpināšu meklēt.