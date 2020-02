Nozare, kas sagādā galvassāpes vides aktīvistiem, jeb kā padarīt ceļošanu "zaļāku"

Šajā kontekstā gan grūtāk spriest par Latviju, jo mēs neesam liels, starpkontinentāls galamērķis, un arī to Latvijas ceļotāju, kuri dodas starpkontinentālos lidojumos, nav tik daudz.

Viens no tūrisma un ceļošanas motīviem ir atpūta un dzīves baudīšana.

"Es nedomāju, ka cilvēki dabas aizsardzības vārdā sāks atteikties no ceļošanas vispār, tieši pretēji - pasaulē tūristu skaits ar katru turpina pieaugt. Tomēr ir veidi, kā ikviens no mums var būt dabai draudzīgāks ceļotājs. Viens no tiem ir sabiedriskais transports un, manuprāt, dzelzceļa transports Latvijā ir nepietiekami attīstīts un izmantots ceļojumos," saka Rozīte.