Grupas "Laime pilnīga" solists Ervīns Ramiņš laiž klajā jaunu dziesmu

"Par ko būs dziesma, to mēs sapratām dienas otrajā pusē. Sākām mēs ar paaudžu konfliktu līdz nonācām pie vispasaules ekoloģiskajām problēmām. (Dziesmas rakstīšanas brīdī Grēta Tūnberga vēl īsti nebija uznākusi uz globālās skatuves.) Kad viens otrā ieklausās, pienāk brīdis, kad var noķert domas pavedienam un sākt to šķetināt, un tad lietas aiziet! Mēs to pavedienu atradām sarunu procesā. Atnāca frāze "iespējams, es kļūdos", kas ir tāds uzstādījums, pēc kura tu vari teikt jebko. Mēs izsmējāmies par šo domu, un sākām rakstīt pirmo pantu," atceras Mikus Frišfelds, kurš ir dziesmas teksta autors.