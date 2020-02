Zīmējumu konkursā „Mana novada dārgakmens – jaunā būve” iesniegts 421 darbs

Zīmējumos attēlotas Latvijas būvnieku celtās vai restaurētās būves visā Latvijā, kuras ir izvēlējušies autori. Visi zīmējumi ir apskatāmi skates „Gada labākā būve Latvijā 2019” „Facebook” lapā , kur no 17. līdz 25. februārim ikviens aicināts nobalsot par to zīmējumu, kurš viņam patīk vislabāk. Skates organizatori aicina cilvēkus būt aktīviem, apskatīt visus zīmējumus un balsot. Visvairāk balsu ieguvušā zīmējuma autors saņems sabiedrības simpātiju balvu.

Zīmējumu konkursa „Mana novada dārgakmens – jaunā būve” un skates „Gada labākā būve Latvijā 2019” organizatori un SIA „S.B.C.” darbinieki saka lielu paldies visiem dalībniekiem un viņu skolotājiem un vecākiem, kuri mudināja piedalīties. Īpašs paldies skolotājam Antonam Vaivodam no Jūrmalas Mākslas skolas, skolotājai Dacei Biķerniecei no Imanta Gaiša Kokneses vidusskolas, skolotājai Dignai Bicānei no Cēsu pilsētas Mākslas skolas un skolotājai Aļonai Nazarovai no Aizupes pamatskolas. Antona Vaivoda, Dignas Bicānes un Aļonas Nazarovas skolēni šajā zīmējumu konkursā piedalās jau vairākus gadus un ir ieguvuši godalgotas vietas. Konkursa organizatori vēlas izcelt skolotājus, kas pamana bērnu talantus un novērtē viņu personību. Rīgas PII „Kurzeme” grupas „Apsīte” skolotāja Dace Millere lepojas ar savu septiņus gadus veco audzēkni Heinrihu, kurš katru dienu no rotaļu klučiem un citiem materiāliem būvē mājas, pilis, pilsētas un tiltus. Heinrihs vēlas kļūt par arhitektu un ir brīvdomātājs.