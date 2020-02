Dzintaru koncertzālē kanādiešu džeza pianists Maikls Kaešamers ar trio

Divpadsmitajā albumā "Something New" jeb latviski "Kaut kas jauns" Maikls ir ielicis sava muzikālā ceļojuma skaistākās un skaudrākās atmiņas, izveidojot 10 oriģinālus skaņdarbus, kas ietver ne tikai tādas globālas tēmas kā mīlestība, dzīves jēga, ceļošana un politika, bet arī aicinājis uz sadarbības kolēģus papildus muzikālajai rezonansei vokālajā un instrumentālajā jomā, piemēram, Čaku Līvelu, taustiņinstrumentālistu no amerikāņu rokgrupas The Rolling Stones.