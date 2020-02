Latvijai divas zelta medaļas Maskavā notikušajā pasākumu konkursā

“Skudras Metropoles” vadītāja Gundega Skudriņa atzīst, ka vislielākais pārsteigums bija uzvara prestižajā nominācijā ar vislielāko konkurentu skaitu – “Labākais kultūras notikums”. “Jāņem vērā, ka Krievijā šādi pasākumi ir ar lielu vērienu un milzu budžetiem. Taču mums izdevās uzvarēt, jo radījām pasākumu kā multifunkcionālu platformu, kur vienā projektā bija vairāki atzari: vakaros tajā notika gastronomiskā performance “Stāsti par ziediem”, bet no rītiem – lekcijas, meistarklases, meditatīvi koncerti. Tāpēc projekts ne tikai izklaidēja, bet arī izglītoja, kā arī projektā cauri vijās ilgtspējības tēma, kas šobrīd pasaulē ir ļoti aktuāla. Līdz ar to, pasākums vienlaicīgi sasniedza vairākus mērķus, un to novērtēja arī žūrija. Mūsu darbos ir ļoti daudz inovāciju, kreatīvas idejas, bet pāri visam – mīlestība pret darbu, cilvēkiem un dzīvi. Acīmredzot, to sajuta arī žūrija un pat konkurenti, jo – lai gan paši piedalījās konkursā–, par mums turēja īkšķus un nāca mūs apsveikt,” Maskavā piedzīvoto atminas Gundega Skudriņa.