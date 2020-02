Lietota auto pircējam svarīgākais tomēr ir cena un lietošanas izmaksas

Aptauja arīdzan atklāj, ka liela daļa (41%) aptaujāto lietota auto iegādei ir gatavi atvēlēt 2500 līdz 6000 eiro, katrs piektais (20%) – no 6000 līdz 10 000 eiro. Bet 7% aptaujāto atzina, ka atvēlētu arī vairāk par 10 000 eiro.

Cērps skaidro, ka auto iegāde ir pragmatisks lēmums un pircēji vienmēr vadās pēc savām finansiālajām iespējām, tomēr arvien pieaug to pircēju skaits, kuri lietotu spēkratu izvēlas kā vidējā (no 6000 līdz 10 000 eiro), tā arī augstā cenu kategorijā (no 10 000 – 15 000 eiro).