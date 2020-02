Putina pelēkais kardināls vairs nebūs Putina pelēkais kardināls?

Informācija par to, ka Surkovs vairs nestrādās Kremlī, pirmo reizi izskanēja jau janvāra beigās, kad par to savā “Telegram” kanālā paziņoja Surkovam pietuvināts politologs Aleksejs Česnakovs. Viņš izteica pienākumu, ka Surkovs no pienākumu pildīšanas atbrīvots saistībā ar kursa maiņu Kremļa politikā attiecībā uz Ukrainu.