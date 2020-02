Reinis Suhanovs iestudē "Dzīvnieku"

Vīrietis kopā ar kolēģi atgriežas no komandējuma. Pa ceļam notiek it kā nebūtisks negadījums – automašīna notriec zaķi. Vīrietis dodas mežā to uzmeklēt un vairs no meža neiznāk. Viņš izārstē zaķi un kopā ar to pārvācas uz dzīvi ārpus lielpilsētas, bet nevienā vietā neuzturas ilgi, strādā darbus, kurus nekad nav darījis, satiek cilvēkus, kuru dzīvēs viņš uz mirki ienāk kā neizprotama parādība. Viņa lēmums tik kardināli mainīt savu dzīvi nav saprotams ne draugiem, ne darba devējiem, ne viņa sievai. Bet tad viņš atklāj sevī ko tādu, par kā eksistenci līdz šim nebija nojautis. Atklājums biedē viņu pašu, bet no tā nevar aizbēgt, jo tas nāk visur līdzi.