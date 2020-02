Sākas jubilejas Berlīnes kinofestivāls

Latvijas filmu producente Inese Boka-Grūbe (studija Mistrus Media) atlasīta dalībai programmas Creative Europe MEDIA projektu attīstīšanas platformā Share Your Slate, kur studijai, lai kvalificētos, nepieciešami trīs CE MEDIA atbalstīti pilnmetrāžas spēlfilmu projekti attīstīšanas stadijā. Inese Boka-Grūbe Berlīnē strādās ar Viestura Kairiša topošo spēlfilmu "Janvāris", Aika Karapetjana "Pig in ‘Pah" un Armanda Zvirbuļa "Otrā pusē", tiekoties ar potenciālajiem sadarbības partneriem un finansētājiem, lai turpinātu projektu attīstīšanu.

Jura Podnieka studijas vadītāja Antra Cilinska, spēlfilmas "Jelgava ’94" producente, piedalīsies paneļdiskusijā un stāstīs par pieredzi, veidojot Latvijā pirmo zaļo filmu, kuras uzņemšanā ievēroti ekoloģijas un vides aizsardzības principi. Diskusiju organizē platforma Green Film Shooting un sarunā piedalīsies arī producenti no Vācijas, Šveices un Spānijas.

Berlināle visai pelnīti dēvē sevi par vienu no lielākajiem kinofestivāliem pasaulē – to ik gadus apmeklē vidēji virs 300 tūkstošiem skatītāju, programmā tiek iekļautas apmēram 400 filmas, bet Eiropas filmu tirgū satiekas gandrīz 1000 kinoprofesionāļu no 110 pasaules valstīm.