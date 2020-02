Pērn par nelegālu audiovizuālā satura piegādi uzsākti desmit kriminālprocesi

Pērn kriminālvajāšanai nodoti trīs kriminālprocesi par Latvijas lietotāju vidū populāru vietņu aizvēršanu un to uzturētāju īpašnieku saukšanu pie atbildības. Tajā skaitā pārtraukta nelicencēta televīzijas pakalpojumu servisa www.movi***** darbība, kurā bija reģistrēti 27 000 pastāvīgi lietotāji. Tāpat pārtraukta nelicencēta televīzijas pakalpojumu servisa www.cine***** darbība ar 15 000 unikāliem apmeklējumiem diennaktī, kā arī nelicencētas televīzijas pakalpojumu sniegšanas vietnes www.tv***** darbība, kuras televīzijas pakalpojumus pastāvīgi izmantoja aptuveni 1000 mājsaimniecības. Komersantus, kuru darbība pārtraukta, VP neatklāj.

"Turpmākajā darbā vēlamies pievērst lielāku uzmanību sabiedrības informēšanai un interneta vietņu filtrēšanai ar nolūku pasargāt sabiedrību no nelegālā satura izmantošanas jeb pieejamības Latvijas elektroniskajos komunikācijas tīklos," pauda Homenko, skaidrojot, ka lielākā daļa nelegālu audiovizuālā satura piegādātāju pārorientējuši darbību uz virtuālo vidi.

VP arī informēja, ka ciešā sadarbībā starp tiesībsargājošajām institūcijām un nevalstisko sektoru 2018.gadā uzsākta operācija "IWOL" nolūkā pasargāt Latvijas iedzīvotājus no nelegāla satura pieejamības internetā. Projektā izdevies piesaistīt deviņus lielākos Latvijas interneta pakalpojumu sniedzējus, kas labprātīgi sāka rūpēties par klientu drošību, filtrējot ikdienas plūsmu un neļaujot klientiem apmeklēt aizliegtas vietnes, par kurām var iestāties atbildība.

Pēc viņa teiktā, filtrēšanas sistēma strādā un tās rezultātā pusgadā Latvijas iedzīvotāji kā interneta klienti 1 242 916 reizes pasargāti no aizliegtā satura patērēšanas. Filtrēšanas rīku plānots implementēt uz jaunu platformu, kura šogad varētu sākt filtrēt populārākās pasaules torenta vietnes, kas nodrošina failu apmaiņu starp klientiem. Tādā veidā šogad plānots pastiprināti cīnīties ar nelegālu audiovizuālā saturu internetā.

Pēc VP priekšnieka pienākumu izpildītāja teiktā, arī valsts drošības kontekstā ir būtiski, kādu informāciju patērē sabiedrība. Ikdienas darbā VP nākas saskarties ar viltus ziņām, kas izraisa sašutumu sabiedrībā "Manuprāt, VP nākotnē ir daudz izaicinājumu gan cīņā ar nelegālo saturu, gan noziedzīgiem nodarījumiem, kuri pāriet no reālās dzīves globālajā tīmeklī," pauda Grišins.

VP informēja, ka no 2017.gada līdz 2019.gadam kopumā nelegālā pieejamā audiovizuālā satura ierobežošanas rezultātā VP struktūrvienības kopumā veikušas vairāk nekā 1200 audiovizuālā satura pārbaudes, kā rezultātā tika konstatēti arī pārkāpumi un uzsāktas 150 administratīvās lietvedības, no kurām daļas rezultātā personas sauktas pie administratīvās atbildības un uzsākta izmeklēšana.

Kotzeva teica, ka VP un arī izglītojošais darbs palīdzējis sasniegt efektīvos rezultātus - trīs gadu laikā mājsaimniecību ar nelegālo televīzijas pieslēgumu skaits Latvijā ir sarucis par 49% - no 100 000 mājsaimniecībām Latvijā ar nelegālo televīzijas pieslēgumu ir atlikušas 51 000 šādu mājsaimniecību. Liela daļa no atlikušajām ir nelegālie Krievijas satelīta pieslēgumi, un pie to izskaušanas aktīvs darbs turpināsies.