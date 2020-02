Kaulēšanās kā māksla. Pieredzējušu ceļotāju padomi

Nekad nenosauc cenu pirmais

It īpaši, ja tev nav ne mazākās nojēgas par preces patieso vērtību. Kaulēšanās tradīcija paredz, ka pārdevējs nosauks cenu, un tu centīsies to nokaulēt zemāku. Nekautrējies tēlot pārsteigumu par to, ka cena, tavuprāt, ir ļoti augsta. Sagaidi, līdz tā tiek ievērojami pazemināta, un tikai tad nāc klajā ar savu piedāvājumu, kas ir būtiski (divas vai trīs reizes) zemāks par pārdevēja nosaukto. Īstā kaulēšanās sākas tikai tagad.

50 procentu likums

Viena no vispopulārākajām kaulēšanās metodēm ir tā dēvētais 50% likums - uzzinot, kādu cenu prasa tirgotājs, piedāvāt tam tieši pusi no summas un sākt kaulēšanās procesu no šā punkta. Daudzi ceļotāji apgalvo, ka preces patiesā vērtība būs kaut kur pa vidu starp nulli un 50 procentiem.

Tomēr ir ceļotāji, kuri apšauba metodes iedarbīgumu - tirgotājs dažādiem cilvēkiem vienu un to pašu preci var piedāvāt par atšķirīgu cenu. Tas atkarīgs gan no pircēja izskata, gan arī tā tautības. Tieši tāpēc pirmie jautājumi, ko nākas dzirdēt tūristam, ir: "No kurienes tu esi?" un "Vai esi pie mums pirmo reizi?" Tieši šie faktori var ietekmēt tirgotāja nosaukto preces sākumcenu. Tādējādi nav izslēgta situācija, kad par pāris eiro vērtu izšūtu cepurīti kā sākumcena tiek prasīti 30 eiro, un nekāds 50 procentu likums nedarbojas.

Apgūsti vismaz dažas frāzes vietējā valodā

Vienkāršāko pieklājības frāžu - "lūdzu", "paldies", "cik tas maksā", kā arī dažu skaitļa vārdu zināšana vietējā valodā noteikti nāks par labu kaulēšanās procesam (kā arī vietējo tirgotāju attieksmei pret ceļotāju kopumā). Ja šādu zināšanu nav, otrā iespēja ir iepirkties kopā ar kādu, kurš zina šo valodu.

Nevicinies ar naudu

Pieredzējuša ceļotāja nerakstīts likums - kaulēšanās laikā naudu tirgotājam rādīt nedrīkst. Bieza maka (un maka vispār) izskats noteikti nesekmēs labāku cenu. Maku (naudu) ieteicams vilkt ārā tikai pēc tam, kad esat vienojušies par cenu.

Vienīgais izņēmums ir tā dēvētā "tas ir viss, kas man ir" taktika - izlemt, cik esi gatavs maksāt par konkrēto preci, un turēt rokā tieši tādu naudas summu. Vairākumā gadījumu šī metode strādā, protams, ja vien piedāvājums nav tik niecīgs, ka aizvaino pārdevēju.

Vienmēr turi gatavībā maza nomināla naudaszīmes

Tas ir gandrīz neizbēgami - pārdevējam noteikti "nebūs", ko izdot no 20 eiro vai lielākas banknotes vai tās ekvialenta vietējā valūtā. Tādēļ pirms iepirkšanās ir ļoti ieteicams nodrošināties ar pēc iespējas mazāka nomināla naudaszīmēm. Tāpat nenāk par ļaunu vispārēja nojausma par to, cik vērtīga ir vietējā nauda, - piemēram, cik veikalā maksā kādas pirmās nepieciešamības preces. Vadoties pēc tā, būs skaidrs, kāda ir pārdevēja pieprasītās cenas vērtība vietējā kontekstā.

Veic cenu salīdzināšanu