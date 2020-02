"The Strokes" atgriežas ar "Sliktiem lēmumiem"

Dziesmā, kuru producējis Riks Rubīns (Rick Rubin), iestrādāta atsauce uz klasisko Bilija Aidola dziesmu "Dancing With Myself".

Dziesma ir jau otrais vēstnesis no 10. aprīlī gaidāmā jaunā albuma "The New Abnormal". Pagājušonedēļ jau izdota dziesma "At the Door".