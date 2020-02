Krievijā avarējusi lidmašīna; visi tajā esošie cilvēki nogādāti slimnīcā

На борту АН-2 находилось 14 человек. После жёсткой посадки пострадали двое. Самолёт был частный, направлялся в Сеймчан На месте работает МЧС. Подробнее - фото,видео - на сайте #magadanmedia #магаданцы

A post shared by MagadanMedia • Магадан (@magadanmedia) on Feb 19, 2020 at 4:54pm PST