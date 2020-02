Visai līdzīga sajūta man bija arī pēc Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas sprieduma paziņošanas Zolitūdes traģēdijas lietā. Tikai 1 vainīgais no 9 apsūdzētajiem. Sākumā šķita: ja jau tiesa nevarēja pierādīt 8 apsūdzēto vainu, tad acīmredzot viņi tiešām nav vainīgi. Bet, jo vairāk es par to domāju, jo vairāk apzinājos to, ka pati krimināllietas izskatīšana tiesā nu jau ir vērtējama kā atsevišķa - “Zolitūdes tiesas" traģēdija.