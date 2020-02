Par Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētāju kļuvis Zeps; viņa vietnieks - Rebenoks

Zeps ir vadījis vairākus elektronikas un IT uzņēmumus, kā arī strādājis Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, piedaloties nacionālās inovācijas sistēmas izveidē. Viņš ir Rīgas brīvostas valdes loceklis kopš 2019. gada un pārstāv Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

Pašlaik ir zvērinātu advokātu biroja “Rebenoks&Vilders” vadītājs un Ekonomikas ministra padomnieks. Iepriekš strādājis SIA "PricewaterhouseCoopers", zvērinātu advokātu birojos, AS ”Rīgas Jūras Līnija” un AS “Latvijas Kuģniecība”. Bijis Ventspils Brīvostas valdes loceklis, Rīgas pilsētas Kurzemes rajona izpilddirektora padomnieks, kā arī LR Finanšu ministra un Ministru prezidenta padomnieks.

Pāvels Rebenoks ir Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijas un Jūrniecības Savienības biedrs kā arī SHIAC ("the Shanghai International Arbitration Center") arbitrs un LCIA ("the London Court of International Arbitration") biedrs.