Izkaisītās citplanētiešu mājas: kas ar tām notiek šodien?

"Futuro" mājiņas tika ražotas Somijā, un to autors bija somu arhitekts Mati Sūronens, kas 1960. gadu beigās un 1970. gadu sākumā radīja teju 100 citplanētiešu kuģiem līdzīgus miniatūros namiņus. Visi nami bija ražoti no stiklšķiedras polimēra plastmasas un vizuāli līdzinājās lidojošajiem šķīvīšiem. Neparastās mājiņas bija vien četrus metrus augstas, bet diametrā sasniedza astoņus metrus.

Lidojošo šķīvīšu prototipi bija ražoti no 16 stiklšķiedras polimēra plastmasas plātnēm, kas bija pietiekami izturīgas, taču vienlaikus tās pavisam viegli bija iespējams sakausēt kopā, veidojot veselu mājas karkasu. Katrā mājiņā bija ierīkota poliuretāna izolācija un elektriskā sildīšanas sistēma - nelielo namiņu varēja uzsildīt no -29 līdz +15 grādiem pēc Celsija vien trīsdesmit minūšu laikā.

1970. gadu vidū citplanētiešu stila mājas pārstāja ražot un izņēma no apgrozības. Tolaik Somijā sākās protesti pret lidojošo šķīvīšu izkaisīšanu Somijas mežos. Somi apgalvoja, ka šāda veida celtnes nepavisam neiederas dabiskajā vidē. Savukārt ASV vairākos štatos lidojošo šķīvīšu nami tika aizliegti. Daudzi šie nami tika pamesti nomalēs, kur daļa no tiem pamatīgi cieta no vandaļu uzbrukumiem vai pat tika iznīcināti. Daži pircēji pieprasīja ražotājiem atgriezt 1000 dolārus, kurus gan uzņēmumi atteicās atdot.