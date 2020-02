Tikai puse aptaujāto uzņēmēju izprot kasācijas instances tiesas būtību

AT pārstāve Rasma Zvejniece norādīja, ka ar kasācijas instanci tieši saskaras vien 10% uzņēmēju, līdz ar to biznesa pārstāvju izpratni par tās darba specifiku veido galvenokārt publiskajā telpā pieejamā informācija. AT ir ieinteresēta pati iesaistīties sabiedrības tiesiskajā izglītošanā, tādēļ, lai mērķtiecīgi meklētu efektīvākos risinājumus, sadarbībā ar sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS tika veikta uzņēmēju aptauja par informētību un saskarsmi ar AT.