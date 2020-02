Notiesāts kārtējais Trampa sabiedrotais

Republikāņu partijas līdzstrādnieks veterāns un viens no Trampa tuvākajiem uzticības cilvēkiem Stouns novembrī tika notiesāts par melošanu Kongresam, liecinieka ietekmēšanu, šķēršļu likšanu Pārstāvju palātas izmeklēšanai lietā par Trampa kampaņas iespējamo sadarbību ar Krieviju, lai ietekmētu 2016.gada vēlēšanas.

Kad prokurori bija ieteikuši Stounam piespriest no septiņiem līdz deviņiem gadiem cietumā atbilstoši federālajām spriedumu vadlīnijām, Tramps paziņoja, ka ir notikusi "atkāpšanās no justīcijas principiem", ar to izraisot sašutuma vētru.