LAMB: satiksmē bojāgājušo skaitu var samazināt par 50%, taču valstu valdībām jādara daudz vairāk

Konferences dalībnieki izplatīja īpašu ziņojumu (The Day Our World Crumbled: The Human Cost of Inaction on Road Safety), kurā valstu valdībām tiek pieprasīta aktīvāka rīcība, lai samazinātu ievainoto un bojā gājušo skaitu ceļu satiksmē. Konferencē piedalījās un tās mērķus atbalstīja arī ANO īpašais sūtnis satiksmes drošības jautājumos, Starptautiskās automobiļu federācijas (FIA) prezidents Žans Tods.