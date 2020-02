Deputāti ar steigu cenšas ieviest jaunu kārtību, kas ļaus atkritumu tirgu pārdalīt no jauna

Jauno Konservatīvo un Jaunās Vienotības likuma labojums nozīmē to, ka no 1.janvāra Rīgā atkal būs jauni atkritumu savākšanas noteikumi. Šonedēļ noslēgtie septiņu gadu līgumi zaudēs savu spēku, konkursa dalībnieki varēs tiesāties un prasīt zaudējumu atlīdzību no valsts. Nu jau kārtējiem jaunajiem spēles noteikumiem nav gatava arī Vides un reģionālās attīstības ministrija.