SPKC un NMPD piedalīsies speciālā ārkārtas telefonkonferencē saistībā ar koronavīrusa gadījumu pieaugumu Itālijā

Tikmēr, kamēr Eiropas Savienībā (ES) nav pieņemti konkrēti lēmumi, SPKC aicina ceļotājus, kuri atgriežas Latvijā no Itālijas Lombardijas apgabala, kurā ir visaugstākais saslimšanas gadījumu skaits, turpmākās 14 dienas, līdzīgi kā ceļotājiem no Ķīnas, sekot savam veselības stāvoklim, un, ja parādās kādi no elpceļu infekcijas simptomiem (paaugstinātā ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana u. c.), nekavējoties zvanīt 113 un informēt par simptomiem un ceļojumu.