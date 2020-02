Aukstā kara vēstures muzejā Losandželosā atklāta rokgrupai "Pērkons" veltīta ekspozīcija

"The Wende Museum" galvenais kurators un programmu vadītājs Jūse Sehāls pauda gandarījumu par iespēju strādāt pie šī projekta, kas pilnībā atbilstot muzeja misijai "jēgpilnā veidā savienot pagātni un tagadni". Ekspozīcija "Pērkons: A VR Rockumentary" muzejā būs apskatāma visu gadu.

"Kad Juris Kulakovs astoņdesmito gadu sākumā nodibināja grupu "Pērkons", viņam bija tikai divu kilovatu skaņas sistēma, dažas labas dziesmas un spēkpilna ideja: dzīvot patiesi melu pilnā laikmetā," norādīja ekspozīcijas veidotāji. Tāpat viņi piebilda, ka Kulakovam nebija ne jausmas, kādu spēku viņš atbrīvos. ""Pērkons" tika aizliegts divas reizes. Grupas fani tika pakļauti vajāšanai. Komunistu vadoņi centās Juri piespiest emigrēt. Bet, jo vairāk varas iestādes centās grupu apklusināt, jo lielāku spēku viņu mūzika ieguva. 80.gadu beigās "Pērkona" mūzika kļuva par vienu no Atmodas vadmotīviem," akcentēja izstādes veidotāji.

Grupas "Pērkons" līderis Kulakovs norādīja, ka par savu misiju uzskatījis radīt iespējami labāko rokmūziku latviešu valodā ar labāko latviešu dzejnieku dzeju. "Cilvēki, klausītāji, to juta - daudziem mēs tolaik kļuvām par ceļa rādītājiem. Lai gan tagad esam atzīti par klasiķiem un saņēmuši daudz atzinību gan no tautas, gan no valsts, tas, ka mūsu radītā mūzika ir palīdzējusi un palīdz stiprināt tautas garu, vienot un celt tās pašapziņu, ir visaugstākais apbalvojums," savu nostāju pauda mūziķis.