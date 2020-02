LTAB atklāj biežākos avāriju izraisītājus, kas brauc bez OCTA

LTAB jau pērn informēja, ka 2018.gadā visbiežāk ar neapdrošinātu transportlīdzekli CSNg izraisīja tieši gados jauni autovadītāji. “Atšķirībā no 2018.gada palielinājies neapdrošinātā transportlīdzekļa vidējais vecums, ar kuru izraisīts negadījums. Aizpērn proporcionāli visbiežāk tie bija 10 – 15 gadus veci spēkrati, pērn – 16 līdz 20 gadus veci transportlīdzekļi,” stāsta LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.

1997. gadā Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma. Tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā ir AAS “Balta”, AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”, AAS “BTA Baltic Insurance Company”, “Compensa Vienna Insurance Group” ADB Latvijas filiāle, “ERGO Insurance” SE Latvijas filiāle, ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle, “If P&C Insurance” AS Latvijas filiāle, “Seesam Insurance” AS Latvijas filiāle un “Swedbank P&C Insurance” AS Latvijas filiāle.