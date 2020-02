Kalendāra meitene – četrās grāmatās

Odrija Karlena ir populāra romantiski erotisku romānu autore: viņas darbi kļuvuši par The New York Times, USA Today un Wall Street Journal bestselleriem, tulkoti un izdoti vairāk nekā 30 valodās visā pasaulē. Viņas panākumi un darbi tiek salīdzināti ar E. L. Džeimsas "Greja piecdesmit nokrāsām", piebilstot, ka Karlenai ir talants radīt romantiskāku un dabiskāku atmosfēru.

Romāna galvenā varone ir Mia, jauna meitene, kas vēlas kļūt par aktrisi. Kopš desmit gadu vecuma Mia ir augusi pie tēva un nenogurstoši rūpējusies par piecus gadus jaunāko māšeli. Runājot atklāti, Mia ir rūpējusies arī par tēvu, mīlošu, bet bezrūpīgu un salauztu personu: dzērāju un azartspēlmani. Šobrīd Miai jāizlemj, kā rīkoties: tēvs guļ reanimācijā, jo nevar atdot parādu pagrīdes augļotājam, un bandīti piesolījušies nogalināt ne vien tēvu, bet arī Miu un viņas māsu Mediju. Kā gada laikā nopelnīt miljonu? Tas ir iespējams, ja pazīsti pareizos cilvēkus! Mia kļūst par eskorta meiteni ar īpašiem nosacījumiem: ar katru klientu viņa pavada vienu mēnesi. Janvārī tas ir žilbinošais Holivudas scenārists Vess, februārī – franču gleznotājs Aleks, bet martā –Tonijs Fazano, restorānu tīkla īpašnieks. Miai iet karsti – puiši ir īsti smukulīši, taču katram no viņiem ir kāds svarīgs iemesls, kādēļ viņi par milzu naudu algo eskorta meiteni. Jaunajai sievietei ir jāsaprot, kā palīdzēt katram no viņiem, nesagraut sevi un nopelnīt tik daudz naudas, lai samaksātu tēva parādus un māsas studijas. Izklausās drūmi? Nepavisam ne, Mia ir dzirkstoša dzīvesprieka un nepārspējamas izdomas pilna būtne, kura pieradusi dzīvē ieraudzīt gaišo pusi un parādīt to arī citiem. Tādai meitenei veicas vienmēr, pat brīžos, kad neveicas!