Reinholds Kasparsons - Benjamiņu galma mākslinieks

Reinholds Kasparsons nogrimis marku pētīšanā (foto no žurnāla "Atpūta")

Daudzu periodisko izdevumu vidū, kas Latvijā tika izdoti starp diviem pasaules kariem, viens no populārākajiem vai pat vispopulārākais bija krāsainais žurnāls "Atpūta", ko izdeva Emīlijas Benjamiņas izdevniecība. Tā pirmais numurs kioskos nonāca 1924. gada beigās, bet jau pēc sešiem gadiem tas izkonkurēja līdzīgus izdevumus – "Nedēļu" un "Ilustrēto Žurnālu". Viens no žurnāla ilggadējiem darbiniekiem bija gleznotājs, ilustrators Reinholds Kasparsons (1889-1966), kas lasītājus ar saviem reālistiskajiem zīmējumiem priecēja no 1926. līdz 1940. gadam.