Tukuma Mākslas muzejā Dzidras Baumas 90 gadu jubilejas izstāde

No 29. februāra līdz 29. martam Tukuma Mākslas muzejā (Harmonijas ielā 7, Tukumā) būs apskatāma akvarelistes Dzidras Baumas 90 gadu jubilejas izstāde. Viņa ir viena no ražīgākajām māksliniecēm, kura radījusi neskaitāmus mākslas darbus. Izstādē būs eksponēts viņas veikums no dažādiem daiļrades periodiem.